11 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün göz önünde olman gerekebilir. Özellikle iş hayatında sesini daha fazla çıkarabilir, haftalık toplantılarda sunum yapabilir ve yeni projelere imza atabilirsin.

Fikirlerini hayata geçirmek için dikkat çeken bir telaşın ve uzun zamandır olmadığı kadar yüksek bir heyecanın olabilir. Kariyerinde fark yaratmak için kendine güvenli bir şekilde hareket ederken hata yapmayı da göze almalısın tabii! Zira sana başarıyı getiren doğruların kadar yanlışların da olacaktır.

Gelelim sosyal hayatına! Bu dönemde etrafındaki insanlar ve yakınlarınla arandaki bağlar konusunda da heyecanlı ve tutkulu olabilirsin. Anlık yakınlaşmalar, romantik flörtler söz konusu olabilir. Kendini duygularına bırakıp hareket ederek yoğun hisler yaşayabilirsin. Eğer bekarsan, kalbini açmayı ve yeni bir aşkın heyecanına kapılmayı da bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...