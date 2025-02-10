11 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kontrol etme arzun seni biraz yorabilir. Her şey istediğin gibi olsun derken, kontrolü kaybetme ihtimalin bile ortaya çıkabilir. Özellikle sinirli tavırlardan ve duygusal yoğunluğunun fazla olduğu iniş çıkışlardan kaçınmalısın. Belki de biraz oluruna bırakmanın zamanı gelmiştir.

Öfke kontrolüne odaklanıp biraz da nefes egzersizi yapabilirsin! Otorite ve gücünü göstermek istiyorsan, stratejik bir şekilde ilerlemeyi tercih edebilirsin mesela! Tam da bu noktada biraz geri planda kalıp olanları seyretmek en iyisi olacaktır. Az konuşan, çok dinleyen ve duran bir konumda yer alarak gücünü gösterme fırsatın da artacaktır.

Profesyonel hayatının dışında özel hayatında da benzer şeyleri tavsiye etmeliyiz senin için! Zira, duygusal dengeni koruyarak ne istediğini bilerek ve kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. Başkalarını kontrol etmek yerine kendine odaklanmak en iyisi olacaktır. Sabır ve sükunetle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...