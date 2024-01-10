11 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Venüs Chiron Üçgeninin olumlu etkileriyle önemli yüzleşmeler yaşayabilirsin. Kendini iyileştirmeye odaklandığın zihnen ve bedenen yenilendiğin bir gün olabilir. Aile bireylerini yakınında hissetsen de yanında hissetmeyebilirsin. Anlaşıldığını düşünebilir bu nedenle içine dönebilirsin.

İçsel bir yüzleşme sonunda önemli kararlar alabilirsin. Aşk hayatında netliğe ve olgunluğa ihtiyacın oldugunu fark edebilirsin. Tam da bu noktada partnerin ya da eski partnerinle önemli bir görüşme yapman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...