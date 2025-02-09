10 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün nostaljik bir gün olabilir! Geçmişi hatırlamanı sağlayan dostlar, akrabalar veya belgeler karşına çıkabilir. Dahası geçmişin tozlu raflarından çıkan bir evrak, hayatını da değiştirebilir.

Miras gibi köklerini ilgilendiren konular yeniden açılmak üzere. Biliyoruz bu konudan ve sonuçsuz söylemlerden çok sıkıldın. Zira sen anında sonuç görmek ister, başarısız olacağın işlere girmezsin. Fakat bu kez durum farklı. Büyük büyük dedelerinden sana da kayda değer bir miras kalmış olabilir.

Eline geçen ise toplu paradan ziyade taşınmaz mülkler olabilir. Bunun içni açılan davalar sonlanabilir, haftaya zengin başlayacak gibi görünüyorsun. Geçmişin güzel yüzünü görecek, maddi ve manevi anlamda da huzura varacaksın. Şimdi arkana yaslanıp tadını çıkarma zamanı geldi. Sabrettiğin her şeye değecek anların tadını çıkar, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...