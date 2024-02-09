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10 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

10 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 19:01

Yapım ve onarım çalışmaları ruhunuzun görünen yüzü gibi! İyileşmeye dışarıdan başladınız. Peki, 10 Şubat Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 10 Şubat Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün tadilat ve inşaat çalışmaları söz konusu olabilir. Yaşam alanında değişim, içsel yolculuğunun bir parçası gibi görünüyor. Hayatında beklediğin değişimler için yaşam alanında büyük yeniliklerle duygusal anlamda kendini hazırlıyorsun. Aslında ruhsal anlamda hazır olmak için kendine görünen bir düzen kuruyorsun. Mesela, evlilik için hazırsın! Fakat karar vermen gereken bir süreçtesin. 

Kendi yolunu çizmek konusunda halen bir takım sancılı süreçleri atlatman gerek. Maddi ve manevi anlamda düzlüğe çıktığını hissettiğin anda harekete geçmek istiyorsun. Zaten hazırlıkların da bunun için, değil mi? Kova yeni ayı da bu durumu destekliyor. Tek yapman gereken karar vermek. Acele etme, tadilat bitene kadar, sen de içindeki duvarları onarmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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