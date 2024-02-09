10 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün tadilat ve inşaat çalışmaları söz konusu olabilir. Yaşam alanında değişim, içsel yolculuğunun bir parçası gibi görünüyor. Hayatında beklediğin değişimler için yaşam alanında büyük yeniliklerle duygusal anlamda kendini hazırlıyorsun. Aslında ruhsal anlamda hazır olmak için kendine görünen bir düzen kuruyorsun. Mesela, evlilik için hazırsın! Fakat karar vermen gereken bir süreçtesin.

Kendi yolunu çizmek konusunda halen bir takım sancılı süreçleri atlatman gerek. Maddi ve manevi anlamda düzlüğe çıktığını hissettiğin anda harekete geçmek istiyorsun. Zaten hazırlıkların da bunun için, değil mi? Kova yeni ayı da bu durumu destekliyor. Tek yapman gereken karar vermek. Acele etme, tadilat bitene kadar, sen de içindeki duvarları onarmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...