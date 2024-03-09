10 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün eşinle veya partnerinle açık ve anlaşılır bir iletişim kurmak isteyebilirsin. Karşılıklı anlayış ve empati içinde ilişkinizdeki düzeni sağlayabilirsiniz. Bu sayede aşkınız eskisinden çok daha güçlü temeller üzerine oturabilir. Romantik konularda hayatının düzene girmesi seni genel anlamda stresten uzaklaştırabilir.

Tabii bugün bir de Mars ve Uranüs arasındaki kare açının Akrep burçlarına etkilerini ele almamız gerekebilir. Dikkatli ol, bugün profesyonel hayatında kontrolü kaybetme korkusu daha belirgin hale gelebilir. İş yaşamında değişime kapalı ve dediğim dedik olabilirsin. Üstelik değişikliklere karşı güçlü tepkiler de verebilirsin. Bu da beraberinde ortaklarınla aranda anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir. Tam da bu yüzden sosyal hayatındaki anlayış ve empatiyi, profesyonel hayatındaki ilişkilerde de kullanmanı tavsiye ederiz. Fakat Uranüs'ün etkisindeyken bu zor olabilir. Bunun yerine düzenin değişmesi ya da yenilenmesine dair kararları yarına da bırakabilirsin. Ne dersin, bu konular birkaç gün bekleyebilir mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...