1 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün mistik deneyimler yaşayabilirsin! Hiç beklemediğin anda dejavu yaşadığını fark edebilir, sezgisel yaklaşımlar ve rüyalarla hayatını yönetebilirsin!

Tam da bu noktada manevi anlamda güçleneceksin. Bedensel enerjin yükselirken, iç sesini dinlemek için dingin ve huzurlu bir atmosfere ihtiyaç duyabilirsin. Bu aşamada kendine enerjini atıp zihnini dengeleyecek bir yol da bulmalısın. Meditasyon ya da egzersiz harika bir tercih alabilir. Durmak mı istiyorsun, hareket etmek mi karar ver!

Öte yandan görülerinle hareket edeceğin bugün, hangi işe başvurman gerektiğini, kiminle konuşman gerektiğini ve hatta önce hangi adımı atman gerektiğini hissedeceksin. Geleceğini kontrol altına almak için bir an önce içindeki sesi dinle. Özellikle iş hayatına ve kariyerine ilişkin konularda ilerleme fırsatını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...