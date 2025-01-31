1 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yeni dostluklar kurabilirsin! Güçlü bağlar kurmak için ise fedakarlık yapman gerekebilir. Tam da bu noktada her zamankinden çok daha anlayışlı ve hassas bir yaklaşım sergileyeceksin. Sevgiden güç almak için gerektiği kadar fedakarlığa hazır gibisin.

Ancak fazlasını yapmamalısın! Zira, ayın ilk gününde bağımlılıklara dikkat etmelisin! Kendini bir anda kaptırmaya son derece açık görünüyorsun. Bu konuda kendini dengelemek ve duygularını kontrol altına alabilmek için ise bir kaçış mekanizması oluşturabilirsin. Böylece sosyal hayatında kendini düşünerek hareket edebilir, sınırlarını koruyabilirsin.

Gelelim iş hayatına! Çalışma hayatında sergilediğin anlayışlı haca sayesinde, bir süredir çözülemeyen problemleri çözeceksin. Ortakların ve iş birliği yaptığın kişilerle arandaki ilişkiyi de güçlendirme fırsatı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...