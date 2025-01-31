1 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eski küslükler sona edebilir! Şimdi sana biraz mistik ama son derece olası bir olaydan söz edeceğiz. Bir süredir karşına çıksa nasıl hissedeceğini düşündüğün o kişi ile karşılaşabilirsin. Hazır ol, evren gönderdiğin mesajı sonunda algılıyor ve seni ona doğru karşı konulmaz bir güçle çekiyor!

Cumartesi gününü bu motivasyon ile heyecan dolu yaşayacaksın. Sevdiklerinle bir araya gelmek için erkenden kalkıp güne hızlı da başlayacaksın. Sevgi dolu anılar biriktirdiğin bugün, hoş sürprizlere ve duygusal itiraflara da açık ol. Ailen büyüyor, bebek de yakında geliyor olabilir.

Gelelim negatif enerjiden ve dertlerden arınmanı sağlayacak astrolojik etkiye! Şifalı bir enerji saracak seni, rahatlama ve arınma yaşayacaksın. Sanki uzun zamandır üzerinde yük haline gelen sorumluluklardan da kurtulacaksın. Sevginin iyileştirici gücüyle her zamankinden çok daha güçlü olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...