1 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren özgürleşiyorsun. Seni yoran duygulardan, bağlılıklardan ve sorumluluklardan... Açıkçası yeni yılın farkındalıkları ile birlikte adeta hafifleyecek ve huzur bulacaksın. İstemediğini yapmayacak, hayatını istediğin gibi yaşama motivasyonu ile dolacaksın bugün!

İşte tam da bu noktada, 'O ne der?', 'Bu ne düşünür?', 'Herkes iyi mi?' diye düşünmeden ilerleyebilirsin yarınlara. İçindeki huzur arayışının karşılığında doğan bu rüzgara bırakma hali ise bir hayli iyi gelecek sana. Yüklerinden kurtulacağın bir yıl olacak, tabii bugün başlarsan harekete.

Gelelim aşka! Bugün seni mutlu eden duygular ön planda olacak. Bu yüzden partnerine bir hayli iş düşecek. Seni mutlu edemezse, yanında göremeyecek çünkü. Öyleyse partnerine bol şans, sana huzur diliyelim bugün için bir de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...