1 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün uzun zamandır aramadığın o aile üyesini sonunda arayabilirsin. Ya da eski aşkını hatırlayabilirsin. Yeni yılda küslükleri bitirmek için bir anlık kararla harekete geçebilirsin. Sevginin gücü ile şifa dolacaksın!

Geçmişin kederlerine veda başlıyor... Eskiye dair tüm yüklerden arınmanı sağlayacak adımlar atacaksın. Geçmişi telafi eden her adımında huzur bulacaksın. Belki de bu sayede yıl boyunca önüne bakabilecek, geleceğe heyecanla ve umutla bakabileceksin. Tam da bu noktada uzun zamandır konuşmadığın, sustuğun ve düşünmekten kaçtığın bazı konular olacak gündeminde. Böylece adeta dilinin bağı da çözülecek.

Eteğindeki taşlar döküldükten sonra seni saran huzura odaklan. İşte yılın böyle geçecek. Bu arada yılbaşı eğlencesine bugün de devam edecek gibi bir halin var. Bize soracak olursan, kendine engel olma deriz... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...