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1 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
31.12.2024 - 19:01

Yeni yılın ilk gününde sevgiyle şifa bulacaksınız. Peki 1 Ocak Çarşamba gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Ocak Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün uzun zamandır aramadığın o aile üyesini sonunda arayabilirsin. Ya da eski aşkını hatırlayabilirsin. Yeni yılda küslükleri bitirmek için bir anlık kararla harekete geçebilirsin. Sevginin gücü ile şifa dolacaksın! 

Geçmişin kederlerine veda başlıyor... Eskiye dair tüm yüklerden arınmanı sağlayacak adımlar atacaksın. Geçmişi telafi eden her adımında huzur bulacaksın. Belki de bu sayede yıl boyunca önüne bakabilecek, geleceğe heyecanla ve umutla bakabileceksin. Tam da bu noktada uzun zamandır konuşmadığın, sustuğun ve düşünmekten kaçtığın bazı konular olacak gündeminde. Böylece adeta dilinin bağı da çözülecek.

Eteğindeki taşlar döküldükten sonra seni saran huzura odaklan. İşte yılın böyle geçecek. Bu arada yılbaşı eğlencesine bugün de devam edecek gibi bir halin var. Bize soracak olursan, kendine engel olma deriz... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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