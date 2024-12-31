1 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, yıla düşünerek başlayacaksın adeta! Kendini, geleceğini ve yeni hayatını. Yeni hayat diyoruz, çünkü bugünden itibaren değiştirmek istediğin çokça şey olacak hayatında. Farklı olana odaklanacaksın... İstediğin gibi yaşamak için sanki yeniden başlıyor gibi hissedeceksin.

Başına buyruk, özgür ve öz güvenli bir tavırla karşıladığın yıl içerisinde hedeflerin değişecek tabii. Hatta bugünden başladı değişim, değil mi? Belki eskisi kadar hırslı olmayacaksın artık ya da eskisi gibi aceleci... Zira bu yıl biraz daha ayakları yere sağlam basan adımlar atmak isteyeceksin. Tam da bu yüzden duygularınla değil, aklınla harekete geçeceksin.

Yeni yılda söz etmeden olmaz: Gelelim aşka! Yılın ilk gününde gelir mi bir evlenme teklifi ne dersin? Gücü paylaşmak, seni dengeleyecek bir partnerle hayatını birleştirmek ve yaşantını düzene sokmak için ilk adımı bugün atabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...