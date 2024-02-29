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1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:02

Jüpiter, finansal konularda müjdeyle geliyor! Kiron ise hayatınızın her alanında değişime hazır olmanız gerektiğine işaret ediyor. Peki, 1 Mart Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi kariyerini ve hedeflerini genişletme fırsatına dönüşebilir. İşini büyütme fırsatlarıyla güçlü finansal desteklere hazır ol! Gökyüzündeki Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, kariyerinde başarı ve talihin kapılarını aralıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın proje beklentilerinin üzerinde bir başarıya imza atabilir. Güçlü sezgilerle çıktığın yolculukta motivasyonunu kaybetmek üzere olduğun anda işler senin lehine olacak şekilde tersine dönüyor. Üstelik hayal ettiğinden çok daha fazlasını kazanacağın bir dönem başlıyor. 

Hadi, bir de sosyal hayatına etki eden Venüs ve Kiron asteroidi arasındaki uyumlu açılanmayı ele alalım! Bu açı kalıbı refah düzeyinin artmasıyla birlikte sosyal çevrende ve dostluk ilişkilerinde değişime işaret ediyor. Anlaşılan, değişim maddi konularla birlikte başlıyor ve tüm hayatına etki ediyor. Hayatının birden fazla alanında olumlu ve anlamlı değişiklikler yaşanırken, eski aşklar da yeniden gündeme gelebilir. Bitmeyen aşkın, küllerinden doğabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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