1 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi kariyerini ve hedeflerini genişletme fırsatına dönüşebilir. İşini büyütme fırsatlarıyla güçlü finansal desteklere hazır ol! Gökyüzündeki Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, kariyerinde başarı ve talihin kapılarını aralıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın proje beklentilerinin üzerinde bir başarıya imza atabilir. Güçlü sezgilerle çıktığın yolculukta motivasyonunu kaybetmek üzere olduğun anda işler senin lehine olacak şekilde tersine dönüyor. Üstelik hayal ettiğinden çok daha fazlasını kazanacağın bir dönem başlıyor.

Hadi, bir de sosyal hayatına etki eden Venüs ve Kiron asteroidi arasındaki uyumlu açılanmayı ele alalım! Bu açı kalıbı refah düzeyinin artmasıyla birlikte sosyal çevrende ve dostluk ilişkilerinde değişime işaret ediyor. Anlaşılan, değişim maddi konularla birlikte başlıyor ve tüm hayatına etki ediyor. Hayatının birden fazla alanında olumlu ve anlamlı değişiklikler yaşanırken, eski aşklar da yeniden gündeme gelebilir. Bitmeyen aşkın, küllerinden doğabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...