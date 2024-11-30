1 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerini ve çevreni genişletmelisin. Yay burcundaki Yeni Ay'da büyümelisin. Etki alanını genişletmeli, iletişim gücünle adeta parlamalısın. Sadece sosyal anlamda değil iş hayatında da güçlü bağlantılar kurmaya odaklanmalısın. İletişim ağın genişledikçe etki edeceğin alanın ne kadar büyüdüğünü gördükçe motive olacaksın.

Öte yandan etrafındaki tüm bu insanlar üzerinde küçük ya da büyük etki bırakacaksın. Söylemiş miydik, parlıyorsun! Dengeli, akılcı, zeki ve zarif duruşunla her zamanki gibi fark yaratıyorsun. Bu cevheri içeri saklama. Bugün hayata karış, her anlamda. İş hayatında daha aktif ol, yeteneklerini sergile. Özel hayatında üstünlük alanını belirle, ailen ve dostların ile daha fazla zaman geçir.

Sana bir de müjdemiz var! Evli olan Terazi burçları yakın zamanda evlat sahibi olabilirler. Bekarlar ise yuva kurmak istedikleri kişiyi bulmak üzereler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...