1 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ruhsal anlamda yenilenecek ve adeta sıfırlanacaksın! Yay burcundaki Yeni Ay, geçmişin yüklerinden arınmanı sağlayacak. Ayın ilk gününden itibaren hayal gücünden besleneceksin. Hayatındaki genel doğruların ve kalıpların dışına çıkmak isteyeceksin. Sınırlarının içerisinde iken güvende ve mutlu hisseden Oğlak burçları için değişim zamanı!

Güçlü zihnin, yaratıcılığın ve sezgilerine güven! Bu sayede alıştığın yollarda yürümekten vazgeçeceksin. Yeni yollar keşfedecek ve içindeki cevheri de bulacaksın. Tabii bu arada kendini her zamankinden enerjik ve hareketli de hissedeceksin. Hayata karışacak, konfor alanından çıkacaksın.

İşte aradığın fırsat! Bu pazar gününü dilediğince geçir. Mükemmellik kaygısı olmadan, hayal dünyasın ve arzu ettiğin şekilde yaşa. Bu duyguyu seveceğine eminiz. Genişlettiğin sınırlar sayesinde, hayatında nasıl daha mutlu olacağonı da bulacaksın, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...