1 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün umutların yeşerecek! 'Kaybettim' dediğin anda kazanmaya başlayacaksın. Karanlıklarını aydınlatan Mars ile Jüpiter açılanmasına hazır ol. Hayatına heyecan katacak bir enerjiyle yenileneceksin. Duygusal ve ruhsal anlamda güçlenecek, resmen ayağa kalkacaksın! Tabii bunun için yeni ayın enerjisi ve şifalı gücü de üzerinde olacak.

Özellikle de iş hayatında yeni başlangıçlar seni bekliyor! Anlık bir karar ile bunaldığın iş hayatından ve mevcut düzeninden uzaklaşabilirsin. Fakat dinlenmeye bile vaktin olmadan hayal ettiğin iş karşına çıkacak. Böylece hem maddi hem de manevi anlamda aradığını bulacaksın.

Gelelim aşk hayatına! Yeniden ayağa kalkarken kalbini de açmalısın. Bu sözümüz bekar Yengeç burçlarına, heyecan dolu bir aşk sizi bekliyor. Romantizmin doruklarına ulaşacağınız bir yaz aşkı bulabilirsiniz. Üstelik başlangıçta basit duygularla ya da düşüncelerle başladığınız ilişki bir anda ciddiye binebilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...