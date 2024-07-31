1 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yeni başlangıçlar için harika bir gün. Radikal kararlar alarak hayatına aksiyon ve renk katabilirsin. Mars'ın Jüpiter ile yaptığı üçgen açıdan da beslenerek ideallerinin peşine düşebilirsin. Cesur ve korkusuz bir şekilde hayatının rutinini değiştirebilirsin.

Değişime ise sağlığına etki edecek konularla başlamalısın. Belki spora başlar ya da beslenme alışkanlıklarını değiştirirsin. Böylece hafiflediğini hissedeceksin. Bir de üzerindeki baskıdan kurtulsan, stresin de azaldığı için kendini çok daha iyi hissedebilirsin. Tam da bu noktada iş hayatında değişim ihtiyacı duyabilir, kariyerinde fark yaratacak bir başlangıç yapabilirsin. Ne dersin yeni bir iş ve kariyer planı ile hayatını inşa etmenin zamanı gelmedi mi?

Hayatındaki tüm detayları eş zamanlı olarak düşündüğün ve iyileştirdiğin ayın ilk üç gününde alman gereken önemli kararları tamamla. Retro başlamadan hayatının kontrolünü eline al. Bu arada duygularına ve aşka da zaman ayırmanı tavsiye etmeliyiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...