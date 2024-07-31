1 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ahlaki konular, etik ve adalet senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Hakkın yerini bulması için elini taşın altına koyacaksın. Toplumsal konuları ilgilendiren olaylarda kilit rol üstlenebilirsin. Bir davada tanıklık edebilir, adli süreçleri desteklemek adına girişimlerde bulunabilirsin. İşte tam da bu noktada adli süreçlerde önceliğin çocuklar ve ahlaki düzen olacak!

Mars ile Jüpiter arasındaki olumlu açının da desteği ile iş hayatında da düzeni sağlayan taraf olabilirsin. Üstelik destek olduğun tarafın kazanmasını sağlayacak kadar güçlü bir enerjiye sahip olacaksın. İş yerinde sendika süreçleri ya da çalışanların hakkını alması konusunda atacağın adımlar pek çok kişinin yüzünü güldürebilir.

Tüm bu güzellikler arasında senin de yüzünü güldüren bulunacak. Sevdiklerinin desteği, olumlu etkisi ve motivasyonu ile kendini daha da güçlü hissedeceksin. En çok da partnerinin sevgisi ve ilgisiyle güçleneceksin. Aşkın tatlı dokunuşları ve sevginin sıcaklığıyla huzur bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...