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1 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

1 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 19:01

Mükemmeliyetçi bir tavırla kaliteyi elde edeceksiniz. Peki, 1 Ağustos Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün her şeyin mükemmel olmasını isteyebilirsin. Kusursuzu hedefleyerek hayatını buna göre düzenleyebilirsin. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen açının çekişmeli ilişkisi nedeniyle hırslarına odaklanabilirsin. İstediğin her şeyi elde etmek konusunda son derece kararlı hareket edebilirsin. Açıkçası, bu dönemde sınır tanımayarak pek çok şeyi aynı anda elde etmek isteyebilirsin. 

Özellikle de iş hayatında başarı tek hedefin olabilir. Ne istediğini bilerek hareket ettiğinde elde edeceklerine ise inanamayacaksın! Odağında başarı varken, kısa vadeli hedeflerin yanında uzun vadeli hedeflerini de gerçekleştirmeye yönelmelisin. 

İstediğini elde edene kadar durmaman konusunda seni destekleyen Jüpiter'in enerjisiyle finansal anlamda da önemli adımlar atabilirsin. Kazancını katlamak isterken hırslarına kapılmadan doğru kararları alman gerektiğini unutma. Büyük riskler almak yerine emin adımlarla ilerle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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