1 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ufkun genişleyecek hayatına yeni bakış açıları katacaksın. İdeallerin ve hedeflerinin peşinden koşarak hayatında yeni bir dönem başlatacaksın. Hayattan keyif almaya odaklandığın bu süreçte, en çok da isteklerine ve ruh haline önem vereceksin. Sahi, bugün ne yapmak istiyorsun?

İşte tam da bu noktada arzularını destekleyen ve ideallerinin peşinden koşmanı sağlayan astrolojik etkiler altındasın. Mars ile Jüpiter'in kalp ile beyin arasında dengeyi sağlayan açısından güç bulacaksın. Bu sayede aklının istediğini kalbinle onaylayacak, hem akılcı hem de sezgisel hareket edeceksin. İş hayatında bulunmaz bir velinimet olan bu durum sayesinde en doğru kararları alacaksın. Başarılı olacak ve yeteneklerini görünür kılarak alkışı da hak edeceksin.

Profesyonel yaşamın dışında romantik hedeflerine de ulaşmaya hazır ol. Sakin ve dingin bir hayat yerine heyecanlı bir aşkla dinamik bir ay seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...