7 Temmuz - 13 Temmuz Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Gökyüzünde Ay ile Pluto'nun karşı karşıya gelmesi, seni kariyerinle ilgili derin düşüncelere ve iç hesaplaşmalara sürüklüyor. Haftanın ilk günlerinde, iş hayatında kendini biraz sıkışmış gibi hissedebilirsin. Belki de bazı durumlar ve kişiler karşısında manipüle edildiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak, bu gerilimli atmosfer aslında senin için bir fırsat olabilir.

Nasıl mı? İşte burada devreye Ay'ın karşıtı olan Pluto giriyor. Bu durum, içindeki gücü keşfetmen ve kendi değerini anlaman için bir vesile olabilir. Belki de bu zorlu süreç, senin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmanı sağlayacak.

İşte tam bu noktada, Oğlak Dolunayı'nın enerjisi ile kendini bir dönüşümün eşiğinde bulabilirsin. 'Ben ne istiyorum?' sorusunu kendine dürüstçe sorma vakti geldi. Belki de kriz gibi görünen bu durum, seni daha da kararlı bir hale getirebilir. Hadi, ipini kopar ve kariyer hayatında özgürleş. Kendi değerini ve potansiyelini keşfetme zamanı geldi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…