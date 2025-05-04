5 Mayıs - 11 Mayıs Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde Merkür ve Jüpiter'in birleştiren enerji hayatını etkileyecek. Özellikle iş hayatında ve sağlık konularında belirsizliklerin yerini netliğe bırakacak. Bir süredir üzerinde düşündüğün yeni bir proje ya da iş fırsatı ansızın kapını çalacak. İş yerinde daha fazla verimlilik sağlayacak pratik çözümler de üreteceksin.

Güçlü bir motivasyon ile başlayan haftanın sonunda Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte maddi anlamda da kazanmaya başlayacaksın. Bunun için kariyer hayatına dair daha güçlü planlar yapmalı ve ne istediğini açıkça belirlemelisin. Hedeflerin ne kadar netse o kadar kazancağın bir dönem başlıyor. Peki, sen gücüne güç katmaya ve tabii bunun için çokça çabalamaya hazır mısın?

Gelelim aşk hayatına! Müjdemizi isteriz, çünkü aşk hayatında da belirsizliklerin yerini netlik alıyor. Zira Venüs ve Plüton'un etkileşimi, ilişkilerde daha ciddi ve açık olma ihtiyacını artırıyor. İşte bu noktada gizli duyguların açığa çıkması, senin ya da partnerinin itirafıyla ilişkinin seyrini değiştirebilir. Hadi, kendini aşka bırak! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…