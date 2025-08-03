4 Ağustos - 10 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde neler oluyor bir bakalım. Gözlerimiz öncelikle Merkür'ün üzerinde. Bu hızlı hareket eden gezegen, bu hafta mali durumun üzerinde oldukça belirgin bir etkiye sahip olacak gibi görünüyor. Merkür'ün enerjisi altında, paranı nasıl yönettiğini bir kez daha düşünme zamanı geldi çattı. Harcamalarını biraz daha yakından incelemen ve büyük yatırımlardan bir süreliğine uzak durman faydana olacak.

Geçmişten kalan bir borç ya da beklenmedik bir ödeme belki de canını sıkacak, ama endişelenme. Bu durum, aslında seni daha düzenli ve sistemli bir hale getirecek. Böylece gelecekteki mali durumunu daha iyi kontrol edebilme yeteneğini geliştireceksin.

Bir de Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açıya dikkat çekmek istiyoruz. Bu, iş yerinde abartılı taleplerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Kova Dolunayı'nın etkisi altında ise ortaklaşa kaynaklar, krediler ve eşinin ya da partnerinin gelirleri hakkında daha net bir fikir edinebilirsin. Maddi güvence arayışın, daha temkinli ve dikkatli olmaya yönlendirecek. Yani bu hafta, paranı nasıl yönettiğini ve gelecekteki mali hedeflerini gözden geçirme fırsatı bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…