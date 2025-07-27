28 Temmuz - 3 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir yıldızlı gece gibi parıldıyor! Temmuz ayının son günlerinde Venüs'ün burcuna adım atmasıyla birlikte, kariyer ve aşk hayatında bazı önemli değişimlerin kapılarını aralayabilirsin. Bu değişimlerin etkisi o kadar büyük olacak ki, giydiğin kıyafetler bile daha özgün ve ışıltılı bir hava kazanabilir. Bu dönemde, kariyerinde özellikle sahne önünde olmayı gerektiren işler, sunumlar veya kamuya açık görevlerde büyük bir başarı elde etme fırsatın olabilir. Unutma, ışığın en parlak olduğu yerde sen varsın!

Haftanın finalinde ise Mars ile Jüpiter'in üçgeni, hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek cesur bir karar alman için seni motive edebilir. Bu karar, seni daha da büyütecek, geliştirecek ve yeni ufuklara taşıyacak. Bu dönemde, yolunu açan ve başarıya ilerlemeni sağlayan güçten yararlanmanın tam zamanı. İş hayatında kazanmaya, başarıya ve büyümeye odaklan. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…