21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta duygularını ve profesyonel kararlarını net bir şekilde birbirinden ayırmalısın. Ancak bu sayede kazanabilir ve ancak bu sayede duygusal dengeni koruyabilirsin. Tam da bu noktada kazanacağına inandığın konularda risk almalı ve başarıya odaklanmalısın.

Haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay'ın etkilerini hissedeceksin. Üstelik hafta başından itibaren etkilerini hissettirecek olan Yeni Ay'dan etkilenerek başarı için her şeyi riske atabilecek bir motivasyona sahip olacaksın. Tabii abartılı risklerden kaçınmalısın. Öte yandan akademik başarı ve kariyer, odak noktan olmalı. Hafta boyunca hem bugünü hem geleceği yönetmeye çalışmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...