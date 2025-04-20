21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta duyguların ile profesyonel kararlarını kati bir şekilde ayırmalısın. Kazanacağına emin olduğun konularda risk almalı, temkinli adımlar atsan da başarıya odaklanmalısın. Zira, haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın etkilerini hafta başından itibaren hissedecek, başarmak için her şeyi riske atabilecek bir potansiye ile harekete geçmeyi arzulayacaksın. Odak noktanı ise en çok akademik başarı ve kariyere çevirmelisin.

Yeni Ay’da enerjin tavan yapabilir! Profesyonel hayata daha fazla odaklandığın bu süreçte, hedeflerine ulaşmak için kendini de fazla riske atabilirsin. Yorgunluk hissettiğin anda devam etmeye zorlamamalısın. Biraz soluklanmalı ve kalbini düşünmelisin. Bedensel dengeni koruyarak dolaşım bozuklukları konusundaki hassasiyetten kendini korumalısın.

Kalp ritmini bozan aşk da olabilir tabii… Aslan burcunda seyreden Mars, tutkunu artırabilir ve aşkın çekim gücüne kapılmanı sağlayabilir. Aklın başkası, kalbinde başka olabilir! Aşka sadakatini sınayacak bu heyecan dolu günlerin sonunda bir karar vermen de gerekecek. Bakalım kalbin mi, yoksa aklın mı kazanacak? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...