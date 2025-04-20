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21 Nisan - 27 Nisan Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta, duygular ile profesyonel kararlar ayrılmalı! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta duyguların ile profesyonel kararlarını kati bir şekilde ayırmalısın. Kazanacağına emin olduğun konularda risk almalı, temkinli adımlar atsan da başarıya odaklanmalısın. Zira, haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay’ın etkilerini hafta başından itibaren hissedecek, başarmak için her şeyi riske atabilecek bir potansiye ile harekete geçmeyi arzulayacaksın. Odak noktanı ise en çok akademik başarı ve kariyere çevirmelisin. 

Yeni Ay’da enerjin tavan yapabilir! Profesyonel hayata daha fazla odaklandığın bu süreçte, hedeflerine ulaşmak için kendini de fazla riske atabilirsin. Yorgunluk hissettiğin anda devam etmeye zorlamamalısın. Biraz soluklanmalı ve kalbini düşünmelisin. Bedensel dengeni koruyarak dolaşım bozuklukları konusundaki hassasiyetten kendini korumalısın. 

Kalp ritmini bozan aşk da olabilir tabii… Aslan burcunda seyreden Mars, tutkunu artırabilir ve aşkın çekim gücüne kapılmanı sağlayabilir. Aklın başkası, kalbinde başka olabilir! Aşka sadakatini sınayacak bu heyecan dolu günlerin sonunda bir karar vermen de gerekecek. Bakalım kalbin mi, yoksa aklın mı kazanacak? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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