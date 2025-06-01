2 Haziran - 8 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz türbülanslı geçebilir. Özellikle maddi konuların gündeme geldiği anlarda. İşlerin biraz karışıklaşabileceği bu dönemde, Venüs ve Satürn'ün karmaşık dansı, maddi durumunu netleştirmekte zorlanmana neden olabilir. Bu gökyüzü kombinasyonu, borçlar ve ödemelerle ilgili bazı kısıtlamaları da beraberinde getirebilir, bu da seni biraz strese sokabilir.

Bu hafta, finansal durumunu gözden geçirmen ve belki de biraz daha tasarruf etmen gerekebilir. Gelir ve gider dengesini kurmaya çalış, bu senin için önemli olacak. Unutma, tasarruf etmek, gelecekteki finansal hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır.

Bu arada, finansal meselelere ve profesyonel hayatında duygularını bir kenara bırakıp biraz daha nesnel yaklaşmayı dene deriz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…