2 Haziran - 8 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir! Özellikle maddi konular söz konusu olduğunda, işler biraz kontrolden çıkabilir. Zira Venüs ve Satürn'ün kritik karesi, maddi durumunu netleştirmekte zorlanmana neden olabilir. Bu zorlu kombinasyon, borçlar ve ödemelerle ilgili bazı kısıtlamaları da beraberinde getirebilir.

Görünen o ki bu hafta finansal durumunu gözden geçirmen ve belki de biraz daha tasarruf etmen gerekebilir. Gelir ve gider dengesini kurmaya çalış. Bu arada, finansal meselelere ve profesyonel hayatında duygularını bir kenara bırakıp biraz daha nesnel yaklaşmayı dene deriz.

Aşk hayatında ise heyecen verici ve güzel gelişmeler peşi sıra yaşanabilir. Merkür ve Uranüs'ün büyülü kavuşumu, sürpriz tanışmalara veya aniden gelişen duygulara işaret ediyor. Belki de hiç ummadığın biri, yıllardır tanıdığın ama asla bu şekilde bakmadığın bir dost, birdenbire dikkatini çekebilir. Bu hafta, aşk hayatında beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Bu tatlı heyecanlarla ruhun çiçek açacak gibi görünüyor! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…