2 Haziran - 8 Haziran Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bu hafta bir dizi heyecan verici ve kalbini ısıtacak gelişme kapıda. Gökyüzünün iki büyülü gezegeni Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, seni beklenmedik ve sürpriz tanışmalara, belki de hayatının aşkına götürebilir. Kim bilir, belki de yıllardır tanıdığın ama hiç bu şekilde bakmadığın bir dostun, aniden kalbinde farklı bir yankı uyandırabilir.

Hadi cesur ol be kalbini aç ki gökyüzünün sana sunduğu bu büyülü fırsatları değerlendirmeye hazır ol. Sevgiden güç alarak geçireceğin bu haftanın her anından keyif alacağına eminiz. Sevmek, sevilmek ne hoş şey, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…