7 Temmuz - 13 Temmuz Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta kariyerinde yeni bir bölüm başlatmanın tam zamanı! Mars'ın Aslan burcuna geçişi, seni adeta bir uzay mekiği gibi hedeflerine doğru ivmelendiriyor. Bu enerjik geçiş, yurt dışı bağlantılı işler, akademik projeler veya medya ile ilgili konularda seni bir süperstar gibi parıldatıyor.

Bu hafta, motivasyonun adeta bir volkan gibi patlayacak, enerji dolu bir nehir gibi coşacaksın. Risk almak için adeta bir aslan gibi kükreyecek, Everest'i tırmanmayı bekleyen bir dağcı gibi zirveye ulaşmak için yanıp tutuşacaksın. Ancak bu enerjik yolculukta, haftanın hızına kapılıp kontrolü kaybetmekten kaçınmalısın. Enerjini hedefine doğru odaklamak, bir okun hedefine isabet etmesi gibi kesin ve hızlı bir sonuç alman için önemli. Yeni bir liderlik pozisyonu ya da kariyerinde büyük bir adım, seni bir rock konseri gibi heyecanla bekliyor olabilir. Bu hafta, kendi yıldızının parladığını hissetmeye hazır ol! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…