5 Mayıs - 11 Mayıs Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta iş dünyasında yeni ufuklara yelken açabilirsin. Zira, büyümek için enerji dolu bir atmosfer seni bekliyor. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu atmışlık açı, seni özellikle akademik, hukuki ve uluslararası alanlarda kuvvetle destekliyor. Bu, belki de yeni bir dil öğrenmek, bir hukuk diploması almak ya da yurt dışında bir iş fırsatını değerlendirmek anlamına gelebilir.

10 Mayıs'tan sonra ise Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle planların her zamankinden uzun vadeli olabilir. Bu süreçte biraz daha sabırlı olman gerektiği de aşikar. Özellikle de iş hayatında önemli projeleri tamamlamak söz konusu olduğunda adım adım ilerlemelisin. Görünen o ki hafta sonu büyük kararlar alacaksın. İşte tam da bu noktada daha dikkatli ve düşünceli olman gerektiğini unutmamalısın.

Aşk hayatında ise, Venüs ve Plüton'un oluşturduğu atmışlık açının etkisi altında kalacaksın. İki güçlü gezegen arasındaki çekim, duygusal dünyanı daha da derinleştirecek. Haliyle, tutkularının ve duygusal ihtiyaçlarının daha da belirginleşecek. Yani hayatına bir anda giren yabancı ile aranda flörtten çok daha fazlası olabilir... Belki de bu hafta ruh eşinle karşılaşabilirsin, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…