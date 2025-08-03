4 Ağustos - 10 Ağustos Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için gökyüzünde oldukça hareketli bir dönem başlıyor. Hızlı ve etkili haberleşme gezegeni Merkür, gerileme dönemine giriyor ve bu durum senin zihinsel ve akademik alanlarını direkt olarak etkileyecek.

Bu süreçte eğitimle ilgili konular, seyahat planları, yazılı işler ve hukuki meseleler gibi alanlarda bazı gecikmeler yaşayabilirsin. Ancak bu durumun seni endişelendirmesine gerek yok. Çünkü bu dönem aynı zamanda geçmişte yarım kalan bir eğitimini tamamlama ya da eski bir projeni yeniden hayata geçirme fırsatı da sunabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuyu yeniden ele alma zamanı gelmiştir.

Astrolojik etkilerin bir diğer boyutu ise Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı. Bu etki, aşırı öz güvenle hareket etmene ve belki de normalden daha büyük adımlar atmana neden olabilir. Bu nedenle, bu hafta adımlarını dikkatli atmanda fayda var. Ancak bu durum, hedeflerini düşürmen anlamına gelmiyor. Aksine, Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay'dan ilham alarak hedeflerini yüksek tutmayı unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…