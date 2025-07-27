28 Temmuz - 3 Ağustos Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, gökyüzü bu hafta sana bazı sürprizlerle dolu bir hediye paketi sunuyor. Merkür ve Jüpiter'in enerjik birlikteliği, zihnini taze bir bahar rüzgarı gibi canlandırıyor ve yaratıcılığını uyandırıyor. Haftanın ilk günlerinde, bu enerjiyi yeni projelere atılmak, yeni eğitimlerle zihnini daha da genişletmek veya belki de bir seyahat planı yaparak kullanabilirsin. Bu, senin için sadece bir yeniden doğuş değil, aynı zamanda ilerlemek için de bir fırsat kapısı olabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Mars'ın güçlü desteğiyle, fikirlerin yalnızca kağıt üzerinde kalmıyor, somut adımlarla hayata geçiriliyor. Bu, senin için bir dönüm noktası olabilir. Hedefini büyüt, hatta mümkünse zirveyi hedefle. Zira bu hafta, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ideal bir zaman. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…