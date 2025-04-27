28 Nisan - 4 Mayıs Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta oldukça hareketli geçecek. Haftanın başında yaşanan Güneş Tutulması'nın ardından, haftanın sonunda Ay Tutulması ile karşılaşacağız. Bu iki güçlü enerji arasında sıkışan günler, belirsizlik ve karmaşa dolu olabilir. Bu dönemde, dostlarını ve düşmanlarını belirlemekte zorlanabilirsin. Kimin gerçekten güvenilir olduğunu anlamak için dikkatli olman gerekebilir!

Aşk yaşamına baktığımızda ise, bu hafta derin ve önemli bağlar kurmak için oldukça uygun bir dönemdesin. Üstelik tüm bu karmaşaya ve belirsizliğe rağmen... Ancak, geçmişte yaşadığın olumsuz deneyimlerin tekrar yüzeye çıkmasını engellemek için, sevdiğin kişi ile açık ve dürüst bir iletişim kurman çok önemli. Çünkü aşk hayatında güven ve iletişim, özellikle de bu dönemde şart. Güven duygusu sağlam olduğunda ve çiftler arasında belirli sınırlar çizildiğinde, tam da aradığın özgür ama bağlı ilişkiyi kurabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…