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9 Haziran - 15 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
9 - 15 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 9 Haziran - 15 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Haziran - 15 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta seninle biraz yıldızların dansından, biraz da gökyüzünün sana neler fısıldadığından bahsedeceğiz. Öncelikle, cüzdanını biraz daha sıkı tutman gereken bir döneme giriyorsun. Gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, disiplinli Satürn ile kare açı oluşturuyor. Bu durum, kontrol dışı masrafların artabileceği anlamına geliyor. 

Yani, bu hafta gelir ve gider dengesi konusunda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bütçe planlaması yapmak, bu dönemde en büyük yardımcın olacak! Ayağını yorganına göre uzat, işler yoluna girdiğinde yeniden özgür olacak, belki de bu süreçte kemer sıkman sayesinde paranı katlama şansı da bulacaksın. 

Aşk hayatına gelince... Güneş, ciddiyetin ve sorumlulukların gezegeni Satürn ile açıya giriyor. Bu durum, duygusal sorumluluklarını biraz daha ağırlaştırabilir ve seni içe kapanmaya itebilir. Ancak unutma, her zaman olduğu gibi bu durum da geçici. Kendine biraz zaman tanı, duygularını ve düşüncelerini toparlamak için bir adım geri atmayı ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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