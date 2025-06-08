9 Haziran - 15 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta seninle biraz yıldızların dansından, biraz da gökyüzünün sana neler fısıldadığından bahsedeceğiz. Öncelikle, cüzdanını biraz daha sıkı tutman gereken bir döneme giriyorsun. Gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, disiplinli Satürn ile kare açı oluşturuyor. Bu durum, kontrol dışı masrafların artabileceği anlamına geliyor.

Yani, bu hafta gelir ve gider dengesi konusunda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bütçe planlaması yapmak, bu dönemde en büyük yardımcın olacak! Ayağını yorganına göre uzat, işler yoluna girdiğinde yeniden özgür olacak, belki de bu süreçte kemer sıkman sayesinde paranı katlama şansı da bulacaksın.

Aşk hayatına gelince... Güneş, ciddiyetin ve sorumlulukların gezegeni Satürn ile açıya giriyor. Bu durum, duygusal sorumluluklarını biraz daha ağırlaştırabilir ve seni içe kapanmaya itebilir. Ancak unutma, her zaman olduğu gibi bu durum da geçici. Kendine biraz zaman tanı, duygularını ve düşüncelerini toparlamak için bir adım geri atmayı ihmal etme. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…