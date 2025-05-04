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5 Mayıs - 11 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 5 Mayıs - 11 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Mayıs - 11 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta kariyerinle ilgili adeta enerji patlaması yaşayacağın bir döneme adım atıyorsun. Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısı sayesinde, belki de bir üst düzey yöneticiden beklenmedik bir destek alabilirsin. Öte yandan büyük ve önemli bir projede liderlik etme fırsatı da bulabilirsin. 

Hafta sonunda ise Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte tüm gözler üzerinde olabilir. Bu ilgiyi nasıl yöneteceğin tamamen senin kontrolünde. İş ve kariyer hayatındaki bu hareketliliği göz önünde bulundurursak, odak noktan başarmak olmalı. Gözünü zirveye diksen iyi edersin, liderlik yeteneklerini göstermeli ve hak ettiğin gücü eline almalısın. 

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında ise dönüşüm ve derinleşme rüzgarları esiyor. Venüs ve Plüton'un uyumlu dansı, ilişkilerinde yüzeyde kalan duyguların ötesine geçme fırsatı sunuyor. Galiba romantik ilişkinin en kritik kararını da bu dönemde vereceksin: 'Ben mi, biz mi?' Senden ricamız, mutlu olmak için kalbinin derinlerinden gelen sesi dinlemen. Eğer o ses 'Biz' diyorsa, kendini aşka bırakmalısın. Üstelik tüm bu şanslı döneme ve yükselişe rağmen aşka odaklanmalısın. Kalbinin sesini dinlersen, aşkta kazancın ömürlük olabilir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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