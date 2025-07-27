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28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyerin senin için her zaman ciddi bir mesele olmuştur, değil mi? Bu, senin disiplinli ve sorumluluk sahibi doğanın bir yansımasıdır. Bu hafta, işlerin biraz daha karmaşık hale geleceğini söylesek ne dersin? Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu güçlü üçgen, enerjini tamamen kariyerine odaklaman gereken bir dönemi işaret ediyor. Bu enerji, sorumluluklarının artmasına neden olabilir, ama heyecanlanma! Çünkü bu, aynı zamanda beklenmedik ödüllerin de kapını çalabileceği anlamına geliyor. Proje teslim tarihleri, yeni iş başvuruları veya büyük organizasyonlar... Tüm bu yoğun tempo içerisinde odaklanmayı başarman gerekiyor.

Ancak, Merkür ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, yaratıcılığını biraz zorlayabilir. Bu dönemde yaratıcı enerjinde dalgalanmalar yaşayabilirsin. Sabırlı ol ve her şeyin zamanla düzeleceğini aklından çıkarma. Bu yoğun dönemi, yaratıcı enerjiler olmadan da başarıyla yönetebileceğine dair bizim hiçbir şüphemiz yok! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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