28 Nisan - 4 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Plüton'un kare açısı hayatına etki edecek. Bu durum düşüncelerini duygusal dalgalanmaların etkisine sokabilir. Aynı zamanda daha önce fark etmediğin birçok detayı keşfetmeni de sağlayabilir. Anlaşılan o ki, duygusal düşünme yeteneğini geliştirerek gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir ve hayatını buna göre şekillendirebilirsin.

Tam da bu noktada aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Beklenmedik tepkiler ve kıskançlık nöbetleri yaşanabilir. Duygusal gelgitlere rağmen sakinliğini koruyarak anlayışlı ve hoşgörülü bir tutum sergilemelisin. Bu sayede ilişkinin sağlamlaşması ve bu fırtınaları aşması mümkün olacaktır. Ancak bu tür krizler aşkın sonunu da getirebilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…