2 Haziran - 8 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta sınırları aşabilirsin. Öncelikle, Mars'ın Aslan'a geçişiyle birlikte iş hayatında bazı değişiklikler söz konusu olacak gibi görünüyor. Kariyerinde büyük adımlar atma zamanı belki gelmemiş olabilir ama günlük işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmen gerekebilir. Bu durum, enerjini ve dinamizmini artıracak gibi duruyor.

Hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmen gereken bu dönemde, tempoyu biraz artırmak zorunda kalabilirsin. Ancak endişelenme, senin bu hızlı tempoya ayak uydurabileceğinden eminiz! Dahası Mars'ın güçlü etkisiyle haftanın sonuna doğru iş teklifleri de alabilir, özellikle de yurt dışında büyük fırsatlar elde edebilirsin. Şimdi gerçek gücünü gösterme ve sınırları aşma zamanı!

Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Satürn arasındaki kare seni biraz zorlayabilir. Bu hafta, duygusal olarak biraz mesafe koyma ihtiyacı hissedebilirsin. Belki de partnerinin soğukluğuyla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu durum seni biraz üzebilir ama unutma ki, her zorluk yeni bir başlangıcı getirir. Bu dönemi, ilişkindeki eksiklikleri ve neleri değiştirmen gerektiğini görmek için bir fırsat olarak kullanabilirsin. Galiba birlikte değişecek ve öğreneceksiniz... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…