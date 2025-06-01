2 Haziran - 8 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz sınırlarını zorlama zamanı! Gökyüzü hareketlilikle dolup taşabilir ve bu hafta Venüs ile Satürn arasındaki kare, senin için biraz meydan okuma anlamına gelebilir.

İşte bu noktada duygusal anlamda biraz mesafe koyma ihtiyacı hissetmen, bu haftanın genel temasını oluşturabilir. Belki de sevgilinin veya eşinin soğukluğuyla yüz yüze gelme durumu söz konusu olabilir. Bu durum, tabii ki, seni biraz üzebilir. Ancak unutma ki, her zorluk aslında yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir.

Bu dönemi, ilişkindeki eksiklikleri ve neleri değiştirmen gerektiğini görmek için bir fırsat olarak kullanabilirsin. Belki de bu dönem, birlikte büyüme ve öğrenme süreci olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…