19 Mayıs - 25 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konularda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Zira, para konularında biraz daha ihtiyatlı adımlar atmanın tam sırası! Neyse ki hafta ortasında Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle detaylı düşünme ve planlama yeteneğin artacak. Bu durum, finansal kararlarını daha bilinçli ve sağlam bir şekilde almana yardımcı olacak.

Özellikle 24 Mayıs’ı beklemeni öneririz. Uranüs'ün olumlu açısının etkisi altında, aklında uzun zamandır olan ve belki de bir türlü cesaret edemediğin yaratıcı bir yatırım fikrini hayata geçirmen mümkün olabilir. Bu fırsatı kaçırma, çünkü bir süredir hayalini kurduğun, belki de uykularını kaçıran o muhteşem projeyi hayata geçirmenin zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…