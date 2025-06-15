16 Haziran - 22 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, hazır mısın? Çünkü bu hafta senin için adeta bir maraton gibi olacak! Mars'ın Başak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, kariyer hayatında yeni bir perde açılıyor. Bu, senin için büyük bir vizyon genişlemesi anlamına geliyor. Bu geniş vizyon, hayatının birçok farklı alanında kapılar açacak. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun yurt dışı planları, yeni eğitim fırsatları veya hukuki konularla ilgili yeni gelişmeler gündemine girecek. Kim bilir, belki de kariyer hedeflerinle ilgili yeni adımlar atmanın tam sırasıdır. Ancak dikkatli ol, detaylarla boğuşmak zorunda kalabilirsin. Ancak planlı ve organize olursan, bu hafta senin için oldukça verimli ve dolu dolu geçecektir.

Aile konularında ise, Güneş ile Chiron senin yanında. Belki de uzun zamandır içinde taşıdığın, onarmak için doğru zamanı beklediğin bir yara var. İşte bu hafta, tam da bu yaranın iyileşmeye başlaması için sana bir fırsat sunuyor. Bu hafta, içindeki bu yaranın üzerine gitmek ve onarmak için mükemmel bir zaman dilimi olabilir. Bu fırsatı kaçırma, çünkü hayat seninle ve senin için çalışıyor! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…