12 Mayıs - 18 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir dizi sürprizle dolu olabilir! Güneş ve Uranüs'ün kozmik bir dansa girişmesiyle, kariyer hedeflerini yeniden düşünme ve belki de hayatına tamamen yeni bir yön verme zamanı geldi. Belki de uzun süredir aklının bir köşesinde duran bir iş fikri, bu hafta kendini göstermeye başlayabilir. Ya da belki de kariyerinde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir.

Jüpiter'in İkizler burcuna geçişi ise iş hayatında yeni kapılar açabileceğinin sinyalini veriyor. İş bağlantıların hızla çoğalabilir ve yeni fikirlerin tohumlarını ekmek için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de yeni bir iş ortağıyla tanışabilir veya yeni bir projeye başlayabilirsin. Bu dönemde, iş hayatında yeni fırsatları değerlendirmeye açık olmalısın. Gözünü dört aç ve her fırsatı değerlendirerek kazanmaya odaklan! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…