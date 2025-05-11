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12 Mayıs - 18 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Mayıs - 18 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için beklenmedik olabilir! Zira, Güneş ve Uranüs bir araya gelerek seni kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmeye, belki de tamamen yeni bir yön çizmeye teşvik ediyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir iş fikri aklına gelebilir veya kariyerinde yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Her ne olursa olsun, bu hafta kariyerinle ilgili büyük adımlar atmaya hazır olmalısın!

Jüpiter’in İkizler burcuna geçişi ise iş hayatında yeni kapılar açabilir. İş bağlantıların hızla çoğalabilir ve yeni fikirler için harika bir zaman olabilir. Belki de yeni bir iş ortağıyla tanışabilir veya yeni bir projeye başlayabilirsin. Bu dönemde, iş hayatında yeni fırsatları değerlendirmeye açık olmalısın.

Aşk hayatında ise Akrep Dolunayı, arkadaş çevresinden biriyle olan belirsiz ilişkini netleştirebilir. Belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biriyle arandaki duygusal bağın derinleştiğini hissedebilirsin. Bu durum, duyguların hızla derinleşmesine ve belki de yeni bir aşka yol açabilir. Bu hafta, aşk hayatında belirsiz olan tüm sınırları kaldırmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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