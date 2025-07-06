7 Temmuz - 13 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için enerji fırtınalarının estiği, hareketliliğin doruk noktasına ulaştığı bir dönem başlıyor. Mars'ın Aslan burcuna yaptığı göz alıcı geçişle, kariyer alanında bir liderlik rüzgarı esmeye başlıyor. Sanki bir enerji patlaması yaşayacakmışsın gibi hissedeceksin ve bu enerji seni harekete geçmeye teşvik edecek. İş hayatında kendini daha enerjik, daha canlı ve daha hazır hissedeceksin.

Hafta ortasından itibaren ise ikna yeteneğin ve sözlerinle etkileme kabiliyetin zirveye tırmanacak. Sanki bir dil ustası olmuşçasına, sözlerinle etrafındakileri etkileme gücün de artacak. Tam da bu noktada, kardeşlerinle, yakın çevrenle ya da dijital projeler üzerinden yeni girişimler başlatma fırsatı bulabilirsin. İnisiyatif almanın seni bir adım öne taşıyacağı bu dönemde, rekabetin artması da kaçınılmaz olabilir. Hadi sıra sende, parla! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…