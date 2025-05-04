5 Mayıs - 11 Mayıs İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta kariyerinle ilgili büyük adımlar atmak yerine, iş birliklerine yönelik önemli kararlar alabilirsin. Gökyüzünü etkisi altına alan Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu harmonik açı, özellikle sözleşmeler ve ortaklıklar gibi konularda sana ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Öte yandan haftanın sonuna doğru Boğa burcunda konumlanan Merkür'ün etkisiyle, ilişkilerinde daha net ve anlaşılır bir iletişim kurman da mümkün hale gelebilir. Böylece yaptığın iş anlaşmalarında sınırlarını kolayca belirleyebilir ve duyguların ile profesyonel görüşünü birbirinden ayırabilirsin. Bu aşamada hakkını korumalı, finansal anlamda geleceğini de güvenceye almaya odaklanmalısın.

Aşk hayatında ise Venüs ve Plüton'un bir araya gelerek oluşturduğu atmışlık açı, seni adeta bir duygusal depreme hazırlıyor. Kalbinin en derin noktalarına dokunacak o kişi sonunda karşına çıkabilir... Eğer bir birlikteliğin varsa, o zaman mevcut ilişkini tamamen yeni bir boyuta taşıyabilirsin. Ancak bu yoğun duygusal enerji, seni hem derinden etkileyebilir hem de enerjini tüketebilir, dikkatli ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…