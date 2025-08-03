4 Ağustos - 10 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için bir 'duraklama, düşünme ve yeniden değerlendirme' süreci olacak. Yönetici gezegenin Merkür'ün geri gidişinin sonlarına yaklaştığımız bu dönemde, bu enerjiyi en yoğun hissedecek burçlardan biri olacaksın. Eğitim, medya ve iletişim alanlarında geçmişe dair konuların tekrar gündeme gelme olasılığı yüksek.

Belki de eski projelerine geri dönüp bir gözden geçirme yapman gerekebilir. Belgeler, anlaşmalar ve imzalar konusunda ekstra dikkatli olmanı öneririz, çünkü iki kez kontrol etmek her zaman daha iyidir. Ayrıca, Güneş ile Jüpiter karesinin etkisi altında, aşırı iyimserlikle yapılan açıklamaların ters tepme riski olduğunu aklından çıkarma.

Haftanın ortasında gökyüzünde parıldayan Kova Dolunayı, sana büyük bir farkındalık kazandıracak. Yurt dışı planları, akademik hedefler ya da vizyon geliştirdiğin herhangi bir alanda karar verme zamanı geldi. Bu Dolunay, seni mevcut durumunun ötesine geçmeye, yeni ufuklara yelken açmaya teşvik ediyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…