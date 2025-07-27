28 Temmuz - 3 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftanın ilk günlerini biraz daha yoğun geçirebilirsin. Kariyerindeki bazı konulara ekstra enerji harcaman gerekebilir. Belki bir projede detaylı bir analiz yapman gerekebilir. Belki de bir iş planını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Ancak, stres yapma! Venüs ile Chiron arasındaki etkileşim sayesinde, ekip içindeki her türlü sorunla başa çıkmak için gereken çözüm odaklı yaklaşımı sergileyeceksin. Empatinle herkesin takdirini kazanabilir, iş yerindeki ilişkilerini güçlendirebilirsin.

Temmuz ayının sonunda ise burcunun yöneticisi Merkür, Uranüs ile kare açı yapacak. Bu durum, zihninin normalden daha hızlı çalışmasına neden olabilir. Yaratıcı fikirlerinin patlama yapacağı bu dönemde, enerjini doğru yönlendirmen önemli. Ancak unutma, hızlı düşünmek hızlı konuşmak anlamına gelmez. Sabırsızlıkla söylenen sözler, seni iş hayatında yanlış anlaşılmaya açık hale getirebilir. Bu yüzden, düşüncelerini ifade ederken dikkatli olman gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…