21 Nisan - 27 Nisan İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta eğitim hayatı ve maddi konular gündeminde yer alacak. Zira, haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay ile hedeflerin daha fazlasını kazanmak yönünde değişecek. Ancak, bu süreçte risklere dikkat etmelisin. Ne olursa olsun heyecanla ve anlık kararlarla hareket etmemeli, temkinli adımlar atmalısın.

Bildiğin gibi 7 Nisan’da retro hareketini sonlandıran ve artık düz hareketine başlayan Merkür'den hâlâ etkileniyorsun. Bu yüzden eğitim yolculuğunu destekleye enerjilerle geleceğini şekillendirmeye odaklanabilirsin. Öğrenmek ve bilgiyle güçlenerek geleceğini yönetmek de hedeflerin arasında yer almalı. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...