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21 Nisan - 27 Nisan İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

İlerlemeye odaklanın, Boğa burcunda Yeni Ay'la bitecek bu hafta! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 21 Nisan - 27 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Nisan - 27 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta eğitim ve maddi konular gündeminde yer alabilir. Özellikle haftanın son günü Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay ile hedeflerin daha fazlasını kazanmak yönünde değişebilir. Yüksekleri hedeflemek çalışma motivasyonunu artırsa da alacağın risklere dikkat etmelisin. Temkinli adımlar atmalı, abartıdan ve ani kararlar vermekten kaçınmalısın. Gelelim eğitim hayatına! 7 Nisan’da retro hareketine son veren ve düz hareketine başlayan Merkür, eğitim yolculuğunu destekleyebilir. Öğrenmek ve kendini geliştirmek mutlaka gündeminde yer alsın.

Sıra geldi aşka! Duygularını kolay ifade edemeyebilirsin bu ar. Bir yandan Yeni Ay, duygularını karıştırırken; bir yandan da Merkür kararsızlığını besleyebilir. Yani yeni bir aşka atılmak ya da ilişkinin rutinlerini değiştirmek için pek de iyi bir dönem değil. Stabil düzenine devam ederek belki bir yandan da hayatına renk katacak flörtleşmelere zaman ayırabilirsin. 

Aşktı, işti, biraz da kişisel gelişim derken hafta boyunca uykusuz kalabilirsin. Seni yoran belirsizlikler ve kafa karışıklıkları nedeniyle ise sinir sistemin hassaslaşabilir. Bir anda gülebilir bir anda ağlayabilirsin. Bize soracak olursan bu hafta zihinsel ve duygusal detoksa ihtiyaç duyacaksın. Hareketli geçen günlerin sonunda en çok da pazar günü uzanıp dinlenmek isteyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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